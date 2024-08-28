Депутат Нилов считает необходимым усилить контроль за серыми зарплатами и самозанятыми

По словам главы Комитета нижней палаты парламента по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослава Нилова, в стране следует усилить контроль за серыми зарплатами и деятельностью самозанятых. Об этом сообщило NEWS.ru.

Он отметил, что недавно был принят новый закон, в рамках которого субъекты РФ наделены дополнительными обязанностями по борьбе с серой занятостью, поскольку люди вынуждены работать в серой, черной зоне исходя из отсутствия альтернативы и вынуждены подчиниться, играя по правилам работодателя.

По мнению парламентария, такая практика внедряется работодателями с целью уйти от налогов и взносов. С появлением льготного налогового режима для самозанятых работников стали переводить в гражданско-правовые отношения, хотя позже приняты поправки, запрещающие самозанятым оказывать услуги юридическому лицу, у которого они работали до этого в течение трех лет.

Он подчеркнул, что от серой и черной занятости в первую очередь страдает работник. Так, многие неофициальные работники пострадали в период пандемии коронавируса, поскольку не могли претендовать на полноценную оплату.

Ранее сообщалось, что 18 тыс. самозанятых зарегистрировались в Подмосковье в июле.