Депутат Слуцкий призвал разобраться с возросшей стоимостью пасхальных продуктов

По словам депутата нижней палаты парламента Леонида Слуцкого, торговые сети не должны необоснованно повышать стоимость пасхальных продуктов накануне праздника. Об этом сообщает NEWS.ru.

Он добавил, что направил обращение главе ФАС России Максиму Шаскольскому с просьбой усилить мониторинг ценовой динамики на соответствующие товары, провести проверки на предмет необоснованного завышения цен или сговора между поставщиками и торговыми сетями и принять меры в соответствии с законодательством о защите конкуренции.

По мнению парламентария, Госдума не позволит наживаться на простых людях перед Пасхой и портить им торжество. Доступность ключевых продуктов для празднования Пасхи должна быть обеспечена.

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