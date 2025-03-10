Депутат Стенякина рассказала о пособии, что увеличилось до 206 тыс. руб. в 2025 году

С 1 февраля 2025 года размер пособия, которое полагается при усыновлении ребенка с инвалидностью, ребенка старше семи лет, а также детей, являющихся братьями или сестрами, значительно вырос, сообщила в беседе с РИА Новости Екатерина Стенякина, член комитета Государственной думы по социальной политике.

Депутат сообщила, что сумма увеличенного пособия в таких случаях теперь достигает почти 206 тыс. руб. на каждого несовершеннолетнего. В соответствии с решением правительства Российской Федерации, размер пособия был повышен на 9,5%, что составляет порядка 18 тыс. руб.

«С 1 февраля значительно увеличился размер единовременного пособия, которое положено при усыновлении ребенка-инвалида, ребенка старше семи лет, а также детей, которые приходятся друг другу братьями/сестрами», — сообщила Стенякина.

Стенякина уточнила, что для оформления единовременной выплаты необходимо обратиться в один из следующих органов: через портал «Госуслуги», в Социальный фонд России, в Многофункциональный центр (МФЦ). Заявление должно быть подано в течение шести месяцев со дня вступления в силу решения суда об усыновлении несовершеннолетнего.

Пособие будет назначено в течение десяти рабочих дней после подачи заявления. Еще пять рабочих дней отводится на перевод средств.

«Увеличенная выплата за передачу в семью ребенка-инвалида, ребенка школьного возраста или братьев/сестер положена в случае усыновления — принятия ребенка в семью на правах кровного. Но приемным родителям положены другие льготы, например ежемесячная выплата на ребенка», — подытожила депутат ГД.

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