Депутат Тарбаев пояснил, почему урезание системы «все включено» в Турции может быть выгодно России

По словам главы Комитета нижней палаты парламента по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаева, подорожание системы all inclusive («все включено») в отелях является итогом глобального повышения стоимости продуктов питания. Об этом сообщает Life.ru.

Он добавил, что сегодня наша страна является мировым экспортером продуктов питания. Наша государственная политика позволяет обеспечивать туристическую отрасль достаточным объемом продовольствия. Поэтому если турки не могут поддержать свою туротрасль в данном сегменте, то мы получаем конкурентное преимущество в борьбе за отечественного туриста.

По мнению парламентария, стандарт туристической услуги не связан с наличием или отсутствием питания по системе «все включено» в отелях. В России все отели, согласно действующему закону о туризме, обязаны пройти процедуру классификации.

Он подчеркнул, что на семейные форматы в отечественной туриндустрии сейчас станет делаться особенный акцент. В связи с чем зарубежные отели не станут спешить отказываться от столь серьезного конкурентного преимущества, а попытаются каким-либо образом либо снизить издержки на all inclusive.

Ранее сообщалось, что турецкие отели могут отказаться от системы «все включено».