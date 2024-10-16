Турецкие отели могут отказаться от системы «все включено»

Турецкие бизнесмены считают, что в ближайшие годы количество отелей, работающих по системе «все включено», может значительно сократиться. Такое мнение выразил Мустафа Коркутата, член Ассоциации молодых предпринимателей Анкары. По его словам, данная система вызывает чрезмерные траты. Кроме того, она привела к тому, что «потребительский терроризм» становится серьезной проблемой для экономики отрасли. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Коркутата утверждает, что ежегодно около 50 миллиардов лир (примерно $1,4 миллиарда) тратится впустую из-за неиспользованных продуктов. В среднем, по оценкам экспертов, на каждого туриста выбрасывается 200-400 граммов еды, что составляет огромные объемы пищевых отходов, которые отели не могут реализовать или переработать. Это, в свою очередь, негативно влияет не только на бизнес, но и на экологическую обстановку.

Он прогнозирует, что многие отели в будущем будут искать альтернативы системе «все включено» и, возможно, перейдут на другие формы предоставления питания. Одним из возможных решений станет более тесное сотрудничество между отелями и ресторанами. По его мнению, это позволит улучшить качество обслуживания и избежать значительных потерь продуктов.

«Туристов будут вывозить из отеля по вечерам, возить по центру городов, а затем отвозить их на ужин в рестораны, с которыми есть договоренности. Благодаря этому методу бизнес сможет лучше зарабатывать, а также эффективнее конкурировать, например, с соседней Грецией с точки зрения цен», — заявил Мустафа Коркутата.

Дискуссия о необходимости пересмотра системы «все включено» в Турции активизируется ежегодно, особенно после завершения туристического сезона. Экономическая ситуация в стране также вынуждает часть гостиниц сокращать ассортимент блюд, сохраняя базовые элементы системы, чтобы не потерять клиентов.

Несмотря на эти сложности, отели с системой «все включено» продолжают пользоваться огромной популярностью среди туристов. Для многих путешественников такой формат отдыха стал привычным и удобным. Однако, из-за проблем, которые система приносит для отрасли, эксперты не исключают постепенные изменения. Они могут изменить облик турецкого туризма в ближайшие годы.

Эксперты указывают на то, что если отели решатся на реформы, это может привести к изменению не только структуры обслуживания, но и к общему повышению уровня предлагаемых услуг. Туристам, возможно, придется адаптироваться к новым условиям, где акцент будет делаться на качестве питания, а не на его количестве.

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