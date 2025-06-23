Дерипаска: Кубань может превратиться в «русскую Калифорнию»

Краснодарский край может стать «русской Калифорнией». Такое заявление в ходе выступления на Всероссийском казачьем форуме «Быть казаком» сделал бизнесмен Олег Дерипаска.

Властям региона следует активно развивать инфраструктуру, что позволит Кубани стать одним из самых комфортным российских регионов, считает предприниматель.

Он отмечает положительные тенденции уже сейчас.

Администрация края решила создать новый административный центр для разгрузки пробок в Краснодаре. Кроме того, в четыре раза планируется увеличить пропускную способность аэропорта.

«Люди, скорее всего, жить будут в крае, а работать по всей стране. Это такая будет русская Калифорния, кубанская Калифорния. Самое благоприятное место для жизни в стране»,— заключил Дерипаска.

Ранее сообщалось о том, что в популярном курорте Турции россиянка заметила возле отдыхающих акулу.