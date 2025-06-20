Дерипаска рассказал, как сохранить капитал с помощью депозитов

На полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) российский миллиардер Олег Дерипаска дал совет предпринимателям, рекомендовав им вкладывать свободные средства не в развитие собственных предприятий, а в банковские депозиты. Информацию об этом распространил РБК.

Этот совет прозвучал в ответ на вопрос о стратегиях выживания и способах получения прибыли в текущей экономической обстановке. Дерипаска ранее неоднократно выражал критику в адрес Центрального банка за поддержание высокой ключевой ставки, отмечая, что это, с одной стороны, делает депозиты привлекательными, но, с другой стороны, увеличивает стоимость кредитов для бизнеса.

Обсуждая перспективы международных сделок, бизнесмен подчеркнул, что ключевым критерием при выборе страны для сотрудничества является ее политическая и экономическая устойчивость. Касательно проблемы доступа бизнеса к капиталу, Дерипаска выразил мнение, что это временная трудность.

Ранее Путин заявил, что годовая инфляция по данным на 16 июня составила 9,6%.