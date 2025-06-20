Дерипаска рассказал, как сохранить капитал с помощью депозитов
Бизнесмен Дерипаска посоветовал российским коллегам держать деньги на депозите
На полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) российский миллиардер Олег Дерипаска дал совет предпринимателям, рекомендовав им вкладывать свободные средства не в развитие собственных предприятий, а в банковские депозиты. Информацию об этом распространил РБК.
Этот совет прозвучал в ответ на вопрос о стратегиях выживания и способах получения прибыли в текущей экономической обстановке. Дерипаска ранее неоднократно выражал критику в адрес Центрального банка за поддержание высокой ключевой ставки, отмечая, что это, с одной стороны, делает депозиты привлекательными, но, с другой стороны, увеличивает стоимость кредитов для бизнеса.
Обсуждая перспективы международных сделок, бизнесмен подчеркнул, что ключевым критерием при выборе страны для сотрудничества является ее политическая и экономическая устойчивость. Касательно проблемы доступа бизнеса к капиталу, Дерипаска выразил мнение, что это временная трудность.
Ранее Путин заявил, что годовая инфляция по данным на 16 июня составила 9,6%.