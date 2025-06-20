Путин назвал показатели годовой инфляции в России

Президент РФ Владимир Путин заявил, что годовая инфляция в России по состоянию на 16 июня 2025 года составила 9,6%. Об этом глава государства сообщил во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Российский лидер подчеркнул, что таргетирование инфляции продолжается.

Инфляция представляет собой процесс общего повышения цен на товары и услуги в экономике за определенный период времени. В результате инфляции покупательная способность денег снижается, то есть за ту же сумму можно купить меньше товаров и услуг, чем ранее.

Экономисты отмечают, что постоянная и чрезмерная инфляция ухудшает уровень жизни населения, создает неопределенность в экономике и мешает долгосрочному планированию.

Ранее президент РФ Владимир Путин в рамках ПМЭФ также высказался об уровне ВВП в стране.