Дерипаска заявил о «бурлаках» в российском бизнесе

В своем телеграм-канале предприниматель отметил, что нынешние бизнесмены вынуждены «тащить барку» в сложных экономических условиях, в то время как банковская система России является «непотопляемой ладьей», остающейся на заднем плане, но играющей ключевую роль.

«Примерно вот так сейчас выглядит русский предприниматель, ведущий бизнес на Родине нашей богоизбранной», — написал Дерипаска, приложив изображение картины.

Также бизнесмен накануне заявил о наличии у РФ ликвидного имущества и бизнес-активов общей стоимостью 500 трлн руб., которые в настоящее время практически не генерируют доход государству.

По его расчетам, даже при минимальной доходности в 2% эти активы должны приносить не менее 10 трлн руб. ежегодно, однако фактически бюджетные поступления значительно ниже.

Ранее сообщалось, что российские водители станут главными спонсорами бюджета страны в ближайшие три года.