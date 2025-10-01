Российские водители станут главными спонсорами бюджета страны в ближайшие три года

Россия планирует значительно увеличить поступления от штрафных санкций в течение следующих трех лет. Общий объем ожидаемых доходов от штрафов в период с 2026 по 2028 год составит 936 млрд руб. Соответствующий законопроект опубликован в базе данных Государственной думы РФ.

По годам план распределяется следующим образом: в 2026 году — 299,99 млрд руб., в 2027-м — 312,09 млрд руб., а в 2028-м — еще 324,06 млрд руб. По сравнению с предыдущими расчетами, плановые показатели были увеличены в 1,5 раза.

Значительную часть доходов обеспечат водители, нарушающие правила дорожного движения. На них приходится 67,64 млрд руб. в 2026 году, 67,76 млрд руб. — в 2027-м и 73,29 млрд руб.— в 2028 году. Ежегодный прирост этого показателя составляет около 1,4 млрд руб.

Федеральная налоговая служба (ФНС) планирует увеличить сбор пеней и процентов за нарушение налогового законодательства на 15%.

Также бюджет пополнят штрафы за возмещение вреда федеральному имуществу на сумму 22,44 млрд руб., за неисполнение обязательств перед государственными органами — 41,892 млрд руб. и за административные нарушения в сфере бизнеса — 19,49 млрд руб.

Ранее сообщалось, что в аэропортах Подмосковья оштрафовали около 80 таксистов-зазывал.