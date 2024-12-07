Дешевле всего новогодний стол обойдется в Чечне и Ингушетии

По данным Единой межведомственной информационно-статистической системы, самый дешевый новогодний стол среди субъектов РФ будет в республиках Чечня и Ингушетия: так, он обойдется жителям в среднем в 6,5 тыс. рублей без учета алкогольных напитков. Об этом сообщило РИА Новости .

Уточняется, что в 10 российских регионах праздничный стол обойдется в сумму более 10 тыс. рублей. Среди лидеров – Чукотка (16 тыс. рублей), Камчатка (более 13 тыс. рублей) и Магаданская область (почти 13 тыс. рублей). У столичных жителей праздник обойдется более чем в 10 тыс. рублей.

Кроме того, в большей части субъектов РФ стоимость продуктов для новогоднего стола в среднем составит восемь-десять тысяч рублей. Среди регионов этой категории - Московская, Оренбургская, Калининградская области, Пермский и Алтайский края. Почти в 20 регионах РФ новогодний стол будет стоит примерно семь-восемь тысяч рублей. Это Челябинская область, а также республики Дагестан, Мордовия и Удмуртия и Татарстан.

Ранее сообщалось, что приготовление оливье обойдется россиянам более чем в 900 рублей.