Десять новых рабочих мест появится в подмосковных Химках

Здание для термодиффузионного цинкования деталей планируют возвести в Химках. Об этом сообщили в региональном Министерстве жилищной политики.

Отмечается, что данный объект поступил на сопровождение в Центр Содействия Строительству при Правительстве Московской области на этапе проектирования. Известно, что застройщиком выступает ООО «НЗОМ», а проектной организацией выступает ООО «ДОМПРОЕКТОВ».

Застройщик планирует построить цех для термодиффузионного цинкования деталей и конструкций с собственным комплексом печного и охлаждающего оборудования. А в реализацию данного проекта планируется инвестировать пятнадцать миллионов рублей.

Накануне Андрей Воробьев подчеркнул, что создавать условия для бизнеса является прямой задачей глав муниципалитетов Подмосковья.