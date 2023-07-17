Десять рабочих мест появится в Шатуре после открытия нового магазина

Министерство жилполитики Подмосковья уже выдало разрешение на строительство здания продуктового магазина в Шатуре на улице Строителей.

Известно, что застройщиком выступит ООО «Строймаг», а размер инвестиций составит почти двадцать пять миллионов рублей.

Отмечается, что данный магазин будет расположен в пешей доступности жителей близлежащего района. Здесь будет доступен широкий ассортимент продовольственных и бытовых товаров. При этом торговую точку организуют по принципу самообслуживания. На прилегающей территории проведут озеленение и организуют парковочное пространство на двадцать машиномест.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что четверть валового регионального продукта приходится на малый бизнес.