Десять рабочих мест создадут на новом овощехранилище в Коломне
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На территории совхоза «Сергиевский» в подмосковной Коломне построят овощехранилище площадью свыше 1,2 тысячи квадратных метров.
Разрешение на возведение объекта выдало областное министерство жилищной политики, сообщила пресс-служба ведомства.
Проект сопровождает Центр содействия строительству при региональном правительстве. Инвестиции составят сорок миллионов рублей.
В здании оборудуют специальные отсеки, где будут хранить собранные овощи перед их мойкой, фасовкой и упаковкой. Необходимый для длительного хранения микроклимат обеспечит специальное оборудование.
Благодаря реализации проекта в Коломне появится десять новых рабочих мест.
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