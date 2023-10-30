Десять рабочих мест создадут на новом овощехранилище в Коломне

Разрешение на возведение объекта выдало областное министерство жилищной политики, сообщила пресс-служба ведомства.

Проект сопровождает Центр содействия строительству при региональном правительстве. Инвестиции составят сорок миллионов рублей.

В здании оборудуют специальные отсеки, где будут хранить собранные овощи перед их мойкой, фасовкой и упаковкой. Необходимый для длительного хранения микроклимат обеспечит специальное оборудование.

Благодаря реализации проекта в Коломне появится десять новых рабочих мест.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о поддержке предпринимательства в регионе.