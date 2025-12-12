Девелоперы увеличат ввод гостиничных номеров на 20% в 2026 году, сделав ставку на туристические регионы

Объем ввода новых гостиничных номеров в России продолжит уверенный рост в следующем году, пишет «Коммерсантъ».

К концу 2026 года девелоперы планируют сдать в эксплуатацию 10,1 тыс. номеров, что на 20% превысит показатели 2025 года. Основной фокус инвесторов смещается в перспективные туристические регионы, чему способствует государственная поддержка в виде программ льготного кредитования.

Новые гостиничные проекты концентрируются не в столицах, а в регионах с высоким потенциалом для внутреннего туризма. Основные объемы строительства приходятся на Северный Кавказ, Краснодарский край, Черноморское побережье, Алтай и Дальний Восток.

Стабильный рост внутреннего турпотока стал для девелоперов дополнительным драйвером для инвестиций. В то же время в Москве и Санкт-Петербурге ожидается снижение темпов ввода новых отелей.

Снижение активности в двух главных городах страны эксперты объясняют двумя ключевыми факторами. Во-первых, высокий уровень ключевой ставки Банка России делает финансирование капиталоемких проектов, какими являются отели, чрезвычайно дорогим и малорентабельным.

Во-вторых, в столицах действует эффект высокой базы — в 2024 и 2025 годах там было введено рекордное количество номеров.

Средний срок окупаемости гостиницы в Москве и Санкт-Петербурге оценивается в 25-26 лет, что отпугивает инвесторов в нынешних макроэкономических условиях.

Отраслевые прогнозы на ближайшие пять лет остаются умеренно оптимистичными: ежегодный прирост ввода новых гостиниц ожидается на уровне 5-6%. Пик девелоперской активности в этом сегменте аналитики прогнозируют на 2027-2029 годы.

Инвестиционная привлекательность гостиничной недвижимости сохраняется на высоком уровне. Это связано с устойчивым спросом и сохраняющимся дефицитом качественных мест размещения во многих регионах.

Ожидается, что к концу 2025 года средняя цена за номер в сутки в московском отеле может достичь 11,8 тыс. руб. Общий объем инвестиций в отели по итогам 2025 года, по оценкам, вырастет на 46% в годовом сравнении и составит 50-55 млрд руб.

Ранее аналитики спрогнозировали новый виток роста себестоимости строительства в 2026 году.