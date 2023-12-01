Девятый производственный цех построила компания «Тонар» в Подмосковье

На заводе «Тонар» в деревне Губино городского округа Орехово-Зуево достроен производственный цех металлических деталей. Об этом сообщили в Главгосстройнадзоре Подмосковья.

Отмечается, что ведомство уже выдало застройщику ООО МЗ «Тонар» заключение о соответствии требованиям проектной документации.

В здании площадью около шести тысяч планируется ежедневно изготовлять до пятидесяти импортозамещающих комплектующих тормозных суппортов. Основными производственными процессами являются фрезеровка, токарная обработка и сверловка комплектующих.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что в регионе наблюдается заметный рост малого и среднего бизнеса.