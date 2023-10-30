Для подмосковных предпринимателей проведена бизнес-игра

Интерактивная игра «Бизнес для самозанятых» состоялась в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба областного Министерства инвестиций, промышленности и науки.

В ходе игры участники разработали четыре бизнес-модели потенциальных совместных проектов: в сфере туристического бизнеса с последующей упаковкой во франшизу, пространство для людей и собак, ретритный центр для практик с планом мероприятий на год, а также женское сообщество по интересам с комплексной программой и индивидуальными планами развития личности. Главная цель состояла в том, чтобы слаженно работать в команде.

Мероприятие было организовано центром «Мой бизнес» Московской области в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о поддержке предпринимательства в регионе.