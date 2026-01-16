До 440 тысяч рублей разом: кому выплатят пенсионные накопления

Средний размер единовременной выплаты пенсионных накоплений в России составит чуть более 68 тысяч рублей, а максимальная сумма может приблизиться к 440 тысячам. Об этом агентству «Прайм» рассказала экономист Эльвира Глухова.

Россияне, которые в 2026 году получат право на накопительную пенсию, смогут забрать свои пенсионные накопления одной суммой. Как пояснила экономист и эксперт по инвестициям Эльвира Глухова, средний размер такой выплаты превышает 68 тысяч рублей, однако в отдельных случаях сумма может доходить почти до 440 тысяч.

Право на единовременное получение средств имеют женщины с 55 лет и мужчины с 60 лет при условии, что рассчитанная ежемесячная выплата из накоплений не превышает 10% от прожиточного минимума пенсионера. В 2026 году этот порог составляет 1 628 рублей в месяц.

Экономист отметила, что такая ежемесячная сумма слишком мала, чтобы заметно повлиять на уровень жизни, поэтому государство позволяет получить деньги сразу. При этом размер выплаты может измениться, если оформить накопительную пенсию позже установленного возраста.

Проверить право на единовременную выплату можно через выписку из лицевого счета в Социальном фонде России. Сделать это можно на портале «Госуслуги», на сайте СФР, в МФЦ или в негосударственном пенсионном фонде, если накопления были туда переведены. Для расчета сумму накоплений делят на ожидаемый период выплат — в 2026 году он составляет 270 месяцев.

Получить выплату одной суммой могут и граждане, которые перевели свои накопления в программу долгосрочных сбережений. Однако Глухова напомнила, что такие средства не дают права на налоговые льготы и государственное софинансирование.

Эксперт советует сначала получить деньги единовременно, а затем при желании вложить их в программу как добровольный взнос. Минимальная сумма для господдержки составляет 2 тысячи рублей, а налоговый вычет предоставляется с взносов до 400 тысяч рублей.

По словам экономиста, полученные средства разумнее направить на финансовые цели — например, погасить дорогие кредиты, открыть вклад или инвестировать, а не тратить на текущие расходы.

