До конца августа соцпредприниматели Подмосковья могут подать заявку на гранты и субсидии

С сегодняшнего дня социальные предприниматели могут подать заявку на получение гранта размером до 500 тысяч рублей и субсидии до 2 млн рублей (до 3 млн для ясельных групп) для соцпредприятий. Об этом сообщили в региональном Мининвесте.

«Наш регион является лидером по количеству социальных предпринимателей. Только за этот год такой статус получили 940 компаний. При этом 275 из них получили его впервые. Подмосковье поощряет социально ориентированные предприятия и старается постоянно расширять меры их поддержки», — отметила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

Напоминаем, что претендовать на финансовую поддержку региона могут представители малого и среднего предпринимательства, ведущие свою деятельность и зарегистрированные на территории Московской области. В приоритете при выборе кандидатов на получение льготы — начинающие бизнесмены (до 1 года) и предприниматели из отдаленных городских округов.

Накануне губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что за последний год число социальных предпринимателей в Подмосковье выросло на 17,5 процентов.