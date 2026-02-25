Доходность вкладов рухнула: эксперты объяснили, что делать с деньгами

Ключевая ставка не спеша, но ползет вниз, и вслед за ней худеют проценты по вкладам. Доходность депозитов рухнула до минимума за два года, а короткие вклады и вовсе потеряли былую привлекательность. На этом фоне россияне закономерно гадают: куда же теперь нести кровные, чтобы они не просто лежали, а хоть что-то приносили? Эксперты, опрошенные Общественным телевидением России , единодушны: радоваться рано, и говорить о развороте денежно-кредитной политики пока преждевременно.

Центробанк на последнем заседании опустил ставку лишь на символические полпроцента, и это, по словам доцента Инны Литвиненко, яркий сигнал: регулятор не собирается резко стимулировать спрос, пока инфляция окончательно не сдаст позиции.

Жесткая политика сохранится, а значит, покупательская способность будет оставаться под контролем. В такой ситуации, поясняет экономист Михаил Хачатурян, долгосрочные вклады превратятся из инструмента обогащения в способ банальной консервации средств — они лишь удержат деньги на уровне текущей инфляции, не дав им обесцениться окончательно.

Если вы все же решили довериться банку, эксперт Литвиненко советует не жадничать и не превышать страховую сумму в 1,4 млн рублей. Все, что выше, класть на один депозит рискованно. А вот на валюту специалисты смотрят без оптимизма: зарубежные денежные знаки, даже дружественных стран, сейчас слишком зажаты ограничениями. Хачатурян уверен, что ни валюта, ни зарубежные активы не станут для россиян стабильной альтернативой рублю из-за сложностей с переводом средств и узкого круга тех, кто вообще умеет с этим работать.

Итог для вкладчиков звучит не слишком радужно, но прагматично: ставки будут падать и дальше, хотя и без резких движений. Лучшее, что можно сделать прямо сейчас, — фиксировать доходность на длинный срок, пока проценты еще держатся на уровне, позволяющем хотя бы обогнать инфляцию. Ждать манны небесной от валюты или фондового рынка в текущих условиях не приходится.

Ранее сообщалось, что средняя максимальная ставка по вкладам снизилась до 14,88%.