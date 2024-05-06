Доказать невозможно: эта хитрость позволяет не делить имущество при разводе

Обнаружилась лазейка в законе, позволяющая при разводе не делить накопления со «второй половинкой». Адвокат Тимур Харди рассказал, что такую возможность дают криптовалютные активы. Они обычно не делятся, и этим могут воспользоваться люди, желающие оставить бывшего партнера ни с чем.

Эксперт уточнил, что официально такие накопления называются «цифровыми финансовыми активами», и это всегда очень сложная тема для любых споров.

«Уже несколько лет власти пытаются разработать систему правового регулирования финансовых цифровых активов и операций с ними, однако пока что действуют лишь общие правила: выпускать цифровую валюту в России можно, а вот принимать в качестве оплаты нельзя», — пояснил юрист корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

В том, что касается раздела криптовалютных накоплений, подчеркнул собеседник, ситуация еще сложнее.

«Главная проблема — доказать принадлежность активов конкретному лицу, ведь криптовалютные кошельки анонимные. Подобные прецеденты уже были. Например, в 2019 году Ленинский районный суд города Санкт-Петербурга пытался разделить имущество супругов при разводе, и одна из сторон требовала признать совместно нажитым имуществом также токены Russian Mining Coin», — напомнил эксперт.

Однако тогда суд не удовлетворил эти требования, поскольку истец не смог представить достаточных доказательств того, что эти активы ответчик приобрел именно в период брака.

«По сути, единственный вариант признать такое имущество совместно нажитым — получить заявление о владении криптовалютными активами. Для того, чтобы не возникло сложностей при разводе, лучше всего решить вопросы путем переговоров — либо с помощью брачного договора изначально, либо уже при принятии решения о разрыве с помощью нотариально удостоверенного соглашения о разделе общего имущества», — подытожил Харди.

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