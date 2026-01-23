Долг не сгорает через три года? Адвокат рассказала, в каких случаях можно взыскать деньги даже спустя много лет

Срок исковой давности не всегда является непреодолимым препятствием для того, чтобы взыскать с человека долги даже спустя длительное время, рассказал а агентству «Прайм» адвокат Анастасия Яковлева.

Эксперт объяснила, что обратиться в суд с требованием о взыскании долга кредитор может уже на следующий день после допущенной должником просрочки платежа.

Стандартная процедура предполагает направление официального требования с установлением срока для добровольного возврата средств — обычно это 30 дней. Если в течение этого периода деньги не поступили, следующим шагом становится подача искового заявления в суд.

Общий срок исковой давности по таким делам составляет три года, исчисляемых с момента, когда обязательство должно было быть исполнено. Однако, как отметила Яковлева, в судебной практике существуют исключения.

Суд может принять решение о взыскании долга и после формального истечения этого срока, если будут представлены доказательства уважительных причин пропуска или действий должника, свидетельствующих о признании им долга.

