Долгожданное снижение: Центробанк понизил ставку до 16%

Совет директоров Центрального банка Российской Федерации на заседании в пятницу, 19 декабря, принял решение снизить ключевую ставку. Новое значение было установлено на уровне 16% годовых, что на 50 базисных пунктов ниже предыдущего показателя в 16,5%. Следующее заседание по этому вопросу запланировано на 13 февраля 2025 года, сообщает frankmedia .

Перед заседанием эксперты высказывали различные ожидания. Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев прогнозировал снижение на 100 базисных пунктов, до 15,5%, аргументируя это более быстрым, чем ожидал ЦБ, замедлением инфляции. Аналитики отмечали, что регулятор выбирал между снижением на 50 или 100 пунктов.

Прогноз которого оказался точным, настаивал на осторожном снижении до 16%. В качестве основания он называл сохранение низкой месячной инфляции, но указывал на риски из-за предстоящего повышения НДС и сложных внешних торговых условий. Другие эксперты, включая главного аналитика банка «Зенит» Владимира Евстифеева, также считали, что более существенному снижению могут помешать инфляционные ожидания и реакция бизнеса на будущие налоговые изменения.

