Вопрос о замороженных российских активах раскалывает Европу. Если до недавнего времени открыто против их изъятия выступали лишь Бельгия, Венгрия и Словакия, то теперь этот список пополнился Италией, Болгарией, Мальтой и Чехией. Суть сопротивления этих стран проста: они не хотят играть с огнем. Как отмечает украинский политик Владимир Олейник, западные компании до сих пор имеют в России огромные активы. Об этом сообщает Общественное телевидение России.

По его словам, любая попытка конфискации российских средств автоматически запустит зеркальные ответные меры Москвы. Это вызовет волну гнева со стороны собственного бизнес-сообщества, которое не готово терять многомиллиардные инвестиции. Противники авантюры предлагают альтернативу — собрать деньги внутри самого ЕС, но, как иронично замечает эксперт, свободных средств в казне просто нет. В шутку он предлагает попросить их у окружения Зеленского, намекая на скандалы с коррупцией.

Бывший депутат Верховной Рады добавил, что последствия одностороннего изъятия активов могут быть куда шире, чем просто российская контригра. Это подорвет основы доверия к европейской юрисдикции как к безопасному месту для хранения капитала. Страны по всему миру, держащие резервы в евро, задумаются о рисках. Кроме того, такой шаг напрямую саботирует мирные инициативы Дональда Трампа, который предлагал искать компромисс с Москвой. Конфискация будет воспринята как удар в спину во время рукопожатия — и реакция последует незамедлительно и жестко.

По его мнению, голос разума, звучащий в Европе, — это голос прагматизма. Итогом ближайшего заседания может стать не консенсус, а глубокий раскол. Страны-скептики понимают, что короткая финансовая выгода от воровства не стоит долгосрочного ущерба для экономик и репутации. Их позиция — это попытка удержать ЕС от опасного шага, который может обрушить хрупкие мосты и спровоцировать цепную реакцию, где пострадают все, включая самих инициаторов этой рискованной затеи.

Ранее Киев признал, что не выживет без замороженных активов России.