Доля доллара в глобальных резервах достигла минимального уровня за последние 30 лет

Американская валюта также теряет свои позиции в международной коммерции. Это связано не только с действиями Соединенных Штатов и стремлением стран к финансовой самостоятельности, но и с другими, менее очевидными факторами, сообщило РИА Новости.

Согласно расчетам Международного валютного фонда (МВФ), в течение второго квартала доллар утратил 0,7 процентного пункта, а за год — 1,2 процентного пункта.

В настоящее время его доля в международных резервах составляет 58,22%, что не фиксировалось с 1995 года. Центральные банки начинают дистанцироваться от доллара по нескольким причинам.

Во-первых, Соединенные Штаты все чаще используют свою валюту как инструмент давления на страны, которые не угодны им.

«Доллар опасен. После беспрецедентных финансовых санкций против России все больше стран ищут ему альтернативу», — сказал бывший представитель Бразилии в МВФ Пауло Ногейра Батиста.

В итоге мировые центробанки увеличивают объем менее «токсичных» валют и переводят активы в золото, что позволяет снизить риски.

Ранее Эльвира Набиуллина предупредила о рисках замедления роста мировой экономики.