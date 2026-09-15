Приток продавцов на маркетплейсы рухнул на 27%: почему новички больше не рвутся в онлайн-торговлю

Приток новых продавцов на российские маркетплейсы летом сократился на 27% по сравнению с прошлым годом. Об этом пишут « Известия » со ссылкой на данные Торгово-промышленной палаты России.

По словам главы совета по развитию электронной коммерции ТПП Алексея Федорова, в начале сентября на площадках насчитывалось около 800 тыс. селлеров. По оценке Федеральной налоговой службы, их число достигает 850 тыс.

Эксперты связывают снижение притока с завершением периода «простого входа» на рынок. Сдерживают новичков усиление конкуренции, рост расходов на логистику и продвижение, а также изменения алгоритмов работы площадок.

При этом крупнейшие маркетплейсы не фиксируют общего снижения числа новых продавцов. В частности, за январь–август 2026 года на Wildberries зарегистрировалось на 12% больше селлеров, чем за аналогичный период прошлого года. С июля склады маркетплейсов сталкиваются с ударами украинских беспилотников: ряд объектов получил повреждения или был уничтожен вместе с товарами.