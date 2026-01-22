Доллар может опуститься к 70 рублям на фоне геополитики и политики ЦБ

Российская валюта сохраняет потенциал для дальнейшего укрепления на фоне геополитических ожиданий и жесткой денежно-кредитной политики Банка России. По оценкам опрошенных РИА Новости экспертов, в ближайшее время курс доллара может снизиться до диапазона 70–74 рублей.

С начала года официальный курс доллара, устанавливаемый ЦБ РФ, уже опустился ниже минимальных значений прошлого года и достиг уровней, которые в последний раз фиксировались весной 2023 года. Для сравнения, завершение предыдущего года происходило при курсе выше 78 рублей за доллар.

Как отмечают аналитики, текущие условия на валютном рынке остаются благоприятными для рубля. В частности, ожидания более медленного снижения ключевой ставки уменьшают привлекательность валютных активов, а объемы импорта по-прежнему остаются сдержанными как по сезонным причинам, так и за счет значительных валютных поступлений в конце прошлого года.

С точки зрения технического анализа, доллар приблизился к важным минимальным уровням конца прошлого года. Закрепление курса ниже этих отметок может открыть путь к снижению в район июльских минимумов, считают эксперты. Они указывают, что такие значения не наблюдались на рынке уже несколько лет.

Дополнительную поддержку рублю оказывает позитивный новостной фон вокруг геополитической повестки. По мнению аналитиков, дальнейшее улучшение ситуации и рост ожиданий переговорного прогресса могут привести к движению курса доллара ниже 74 рублей с потенциальными ориентирами в районе 72 и даже 70 рублей.

При этом специалисты обращают внимание, что долгосрочные перспективы российской валюты выглядят менее устойчивыми. Среди факторов риска они называют относительно низкие цены на нефть, которые могут усилить давление на рубль во второй половине года. В этом сценарии к концу года курс доллара может вернуться к значительно более высоким значениям.

