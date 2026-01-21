Эксперт: автоматизированные системы банков стали чаще блокировать счета добросовестных клиентов

В российской банковской сфере набирает силу новая, куда более масштабная волна финансового контроля. Если раньше блокировки счетов и карт носили точечный и часто реактивный характер, то теперь банки массово внедряют автоматизированные системы, которые круглосуточно сканируют и оценивают поведение каждого клиента. Как поясняет в эфире радио Sputnik инвестиционный советник и преподаватель МГУ Юлия Кузнецова, эти модели анализируют не личность человека, а паттерны его активности: частоту и суммы переводов, типы получателей, изменения в привычных тратах, вплоть до покупок на маркетплейсах.

По ее словам, система ищет аномалии, и под ее подозрительный взгляд все чаще попадают не мошенники, а добросовестные клиенты, чье финансовое поведение алгоритм может счесть нестандартным.

Эксперт отметила, что этот переход от ручного контроля к тотальной автоматизации ведет к двум ключевым последствиям. Во-первых, число блокировок будет неуклонно расти, так как банки, стремясь выполнить требования регулятора о превентивных мерах, предпочтут перестраховаться. Для финансовой организации проще заблокировать операцию или счет, чем допустить сомнительный платеж и затем разбираться с последствиями, неся репутационные и регуляторные издержки. Во-вторых, обычные пользователи оказываются в уязвимой позиции: их средства могут быть временно заморожены без явной вины, лишь из-за того, что их поведение алгоритм счел «рискованным».

Что же делать, если такая ситуация произошла? Эксперт советует прежде всего не поддаваться панике и эмоциям. Самый быстрый способ вернуть доступ к деньгам — вывести их в другой банк, поскольку кредитная организация не имеет права удерживать средства клиента без решения суда. Если время есть, можно направить официальное заявление с требованием разъяснить причину блокировки по конкретному коду. В течение десяти дней банк обязан дать ответ и либо разблокировать счет, либо окончательно закрыть его с возвратом средств.

