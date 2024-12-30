Доллар к полудню вторника, 30 декабря, резко подскочил в цене, пробив на валютных торгах отметку в 112 рублей. Об этом свидетельствуют данные, публикуемые на международном валютном рынке Forex.

По информации, полученной в результате последних торгов, курс доллара США вырос более чем на 4,5%.

Укрепление американской валюты может быть вызвано нестабильностью на внутреннем рынке и изменениями в глобальной экономической обстановке, полагают эксперты.

Фото: [ инфографика Forex ]

Ранее сообщалось, что ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на период новогодних праздников.

С 29 декабря 2024 года по 9 января 2025 года он будет составлять 101,6797 рубля, евро — 106,1028 рубля, юаня — 13,4272 рубля. Об этом сообщается на официальном сайте Банка России.