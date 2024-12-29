Центробанк установил официальные курсы валют до 9 января 2025 года

С 29 декабря 2024 года по 9 января 2025 года он будет составлять 101,6797 рубля, евро — 106,1028 рубля, юаня — 13,4272 рубля. Об этом сообщается на официальном сайте Банка России.

Напомним, что 24 декабря курс доллара США составлял 191,6143 рубля.

Ранее стало известно, что крупнейшие российские банки начали поднимать ставки по вкладам перед заседанием Центробанка. Так, ВТБ стал предлагать клиентам по 23,7% годовых при размещении средств на три месяца и 24% при вкладе на срок в полгода. Улучшил условия для вкладчиков и Сбербанк. Он стал предлагать 18%, но только на три месяца.

В Альфа-банке стали предлагать ставки до 24% при размещении вкладов на девять месяцев, год или три года.