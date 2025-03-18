Доллар рухнул до 80 руб. впервые с июня 2024 года

Расчетный курс доллара в России опустился ниже отметки 81 руб., следует из данных торгов. По состоянию на 10:26 мск 18 марта, доллар подешевел на 1,35 руб. и составил 80,74 руб.

Эксперты подчеркивают, что такой тренд может свидетельствовать о стабилизации рубля на фоне изменений в мировой экономике и спроса на валюту. Кроме того, считают аналитики, такое снижение может быть связано с рядом факторов, включая неправильные ожидания от экономической политики и колебания цен на нефть.

Стоит отметить, что курс юаня расчетами на «завтра» снизился на 11 коп. и составил 11,24 руб. С лета 2024 года курс юаня остается репрезентативным для рубля, что делает его важным индикатором на валютном рынке.

Биржевые торги по юаню проводятся с 10:00 до 19:00 мск. Кросс-курс доллара к юаню на международных рынках, а также курс юаня к рублю на Московской бирже становятся ключевыми ориентирами для внебиржевых торгов долларом за рубли.

Ранее сообщалось, что жители Приморского края отметили рост цен на товары в регионе на фоне снижения курса доллара.