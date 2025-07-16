Доллар рухнул на фоне новостей о возможном увольнении главы ФРС

Курс доллара резко снизился после сообщений о возможном увольнении председателя ФРС Джерома Пауэлла по инициативе Дональда Трампа. Об этом сообщает РБК.

Финансовые рынки отреагировали резким падением индекса доллара DXY почти на 1% после публикации Bloomberg о планах Трампа отстранить главу ФРС. Индекс опустился до 97,71 пункта, но после заявления президента о том, что он «не планирует ничего делать» в отношении Пауэлла, отыграл часть потерь.

По данным источников, Трамп обсуждал отставку Пауэлла с республиканцами в Конгрессе, но окончательного решения не принял. По мнению Bloomberg, смена руководства ФРС может вызвать рыночные потрясения и юридические сложности.

Параллельно с падением доллара золото подорожало более чем на 1,3%, что отражает бегство инвесторов в защитные активы. Ранее Трамп рассматривал кандидатуру министра финансов Скотта Бессента на пост главы ФРС, но в Белом доме эти планы опровергли.

Ранее стало известно, что доллар может вырасти до 106 рублей осенью 2025 года.