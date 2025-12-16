Доложил о росте доходов республики: глава Кабардино-Балкарии Коков отчитался перед Путиным

Кабардино-Балкарии стало хватать собственных доходов на решение социальных вопросов. Такое заявление сделал глава республики Казбек Коков во время отчета перед президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле. Об этом сообщило РИА Новости.

В Кремле состоялась рабочая встреча, в ходе которой российский лидер принял Кокова. Тот отчитался перед главой государства о ситуации в республике, в частности, о доходах регионального бюджета. По его словам, на протяжении последних двух лет наблюдается рост доходов. Только в 2024 году они выросли на 18%. В этом году тенденция продолжилась.

«Мы получили плюсом 2,8 миллиарда рублей только собственных доходов, это рост 119%. Это все позволяет, конечно же, решать социальные вопросы, задачи, которые обозначены именно региональным законодательством», —указал руководитель Кабардино-Балкарии.

