«Местоположение неизвестно»: Путин подписал закон о штрафах за переезд без уведомления военкомата

Владимир Путин подписал закон, который устанавливает круглогодичную ответственность за неуведомление военкомата о переезде. Теперь штраф от 10 до 20 тыс. руб. грозит призывнику в любое время, а не только в период призывной кампании. Об этом сообщил ТАСС.

Изменения в Кодекс об административных правонарушениях приводят законодательство в соответствие с другим недавним законом — о переходе на круглогодичный призыв с 2026 года. Норма касается выезда с места жительства на срок более трех месяцев. Раньше аналогичный штраф действовал только во время весеннего и осеннего призывных периодов.

Теперь военкоматы должны получать информацию о перемещениях потенциальных призывников постоянно. Это позволит вести более актуальный и точный учет, что критически важно для новой системы. С 2026 года медицинские осмотры и заседания призывных комиссий будут проходить в течение всех двенадцати месяцев, хотя отправка в войска останется двухразовой — весенней и осенней. Новый штраф становится инструментом для поддержания порядка в этой обновленной системе учета.

