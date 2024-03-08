Дональд Трамп: нынешний уровень инфляции убивает Соединенные Штаты
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Бывший президент США Дональд Трамп считает, что экономическое состояние Америки в данный момент очень плохое. В ней очень высок уровень инфляции. Запись об этом он сделал в социальной сети Truth Social.
Кандидат в главы Белого дома прокомментировал выступление Байдена в Конгрессе. Нынешний президент зачитал там ежегодное послание «О положении страны». Трамп считает, что Байден крайне преувеличил те успехи, которых ему удалось добиться в сфере экономики.
«Инфляция при Байдене убивает Америку», - написал он.
Сам же Байден считает, что ему удалось добиться блестящих результатов. Если раньше экономика США находилась в плачевном состоянии, то теперь ей завидует все мировое сообщество.