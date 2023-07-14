Дополнительный аргумент для торга: выяснилось, что будет с ценами на недвижимость осенью

По его словам, есть факторы, которые могут способствовать росту цен ближе к осени, а есть факторы, которые говорят о возможном их снижении.

«Среди первых — рост спроса среди тех, кто возвращается в Россию из-за рубежа, старт делового сезона, который часто сопровождается ростом цен и ставок аренды. Возможен обратный переток покупателей из «вторички» в новостройки из-за более удобных условий кредитования», — пояснил Кричевский в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Но все эти факторы, уточняет он, скорее просто затормозят снижение цен или его просто остановят, а не приведут к росту — рынок по-прежнему перегрет и цены сильно раздуты.

«Фактор снижения фактически один — отсутствие спроса. И еще часть спроса уйдет с рынка после того, как ЦБ на ближайшем заседании поднимет ключевую ставку — вероятность этого подходит к 100% и вопрос только в том, на сколько она будет поднята и будет ли подниматься дальше», — добавил собеседник.

Если стоимость кредитов на вторичное жилье дойдет до заградительного уровня (более 13%), у покупателей будет дополнительный аргумент для торга, пояснил эксперт.

«Говоря в целом о рынке и пытаясь спрогнозировать движение цены, можно отметить, что оно и дальше будет нисходящим. «Вторичка» после прироста ставки может потерять еще 1-2% стоимости за третий квартал, а девелоперы будут пытаться компенсировать выпадающий объем продаж дисконтами», — подытожил Кричевский.

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