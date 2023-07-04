Недобросовестные арендаторы: выяснилось, какой подвох кроется в аренде квартиры за тысячу рублей

Один из крупнейших российских застройщиков ввел программу льготной аренды жилья, пишут «Известия». Граждане при условии покупки квартиры в одном из проектов девелопера смогут платить за аренду жилья в период строительства всего одну тысячу рублей.

Как рассказала доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Коваленко, на рынке недвижимости, в частности в новостройках, в этом году падает спрос. Поэтому застройщики предлагают все новые и новые инициативы, чтобы заинтересовать покупателей.

«Сдача квартир в аренду за тысячу рублей при заключении ДДУ — с одной стороны очень интересная инициатива, которая позволит покупателям недвижимости, не имеющим своего жилья, сэкономить на аренде», — пояснила Коваленко в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По ее словам, квартиры, которые будут предоставляться в аренду, уже оснащены мебелью и техникой. Соответственно, покупатели смогут скорректировать свой бюджет и купить лот большей площади, а свободные деньги использовать либо в качестве первоначального взноса, либо для платежей по ипотеке.

«С другой стороны – это риск повышения стоимости недвижимости в целом, так как ни один застройщик не будет работать себе в убыток. Кроме этого, есть риск, что недобросовестные арендаторы будут повторно сдавать эти квартиры за большую стоимость, чтобы получить дополнительную выгоду», — отметила экономист.

Важно то, уточняет эксперт, как будет регламентироваться данная аренда и какие положения прописаны в договоре.

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