«Дорога к 100 тысячам»: выяснилось, до какого курса будет расти биткоин

Активный рост биткоина продолжается и преодолевает новые вершины. Сегодня, по данным агрегатора CoinGecko, за одну криптомонету придется отдать 59 185 долларов.

При этом, как рассказал кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов и устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Аяз Алиев, это далеко не финальные числа.

Сильный фактор

Эксперт напомнил, что рост этой криптовалюты наблюдался в последние три недели, а стартовал с показателя в 39 тыс. долларов.

«То, что биткоину столь быстро удалось дойти до стоимости в 59 тыс. долларов, говорит о сильной причине, которая и формирует такой резкий тренд. Технически можно ждать достижения исторических максимумов — 65 тыс. долларов», — спрогнозировал экономист в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

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Дальше — больше

Однако, как подчеркнул собеседник, фактор коррекции со счетов сбрасывать тоже не стоит.

«Рынок может кратковременно уйти в диапазон (двигаться вверх и вниз между низкими и высокими ценами — Прим. ред.). Хорошей точкой холода (когда валюта долго держится на этом уровне и не идет ни вниз, ни вверх) были 39 и 52 тысяч», — пояснил Алиев.

Однако, добавил он, совершать покупки сейчас рискованно — не исключается вероятность коррекции. А уже после этого следует присматриваться к ситуации с курсом и подбирать оптимальную точку входа.

«Долгосрочно у биткоина и крипторынка довольно широкий диапазон роста. После преодоления уровня в 65 тыс. и закрепления выше открывается дорога к 100 тысячам. Эта цель среднесрочно-долгосрочная. А вот к концу этого года биткоин может торговаться у уровня в 70-80 тысяч», — подытожил экономист.

Ранее финансовый аналитик Антонов назвал причины роста курса биткоина.