Доцент Балынин назвал категории россиян, кому удвоят пенсию в июле

С 1 июля 2025 года пенсии будут увеличены для граждан, которым в июне исполнилось 80 лет, сообщил Игорь Балынин, доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации.

В итоге, по словам эксперта, общая сумма обновленных пенсионных выплат будет равна 19129,40 руб.

«Кроме того, помимо удвоения фиксированной выплаты достигшим 80-летнего возраста также начисляется надбавка за уход. В 2025 году ее размер составляет 1314 рублей», — добавил собеседник агентства.

Балынин акцентировал внимание на том, что этот процесс будет осуществляться автоматически, поэтому нет необходимости обращаться в Социальный фонд России. Граждане, имеющие право на повышенную пенсию, будут получать ее ежемесячно.

Ранее в Соцфонде раскрыли, почему женщины в РФ пенсию получают больше, чем мужчины.