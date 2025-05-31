В Соцфонде раскрыли, почему женщины в РФ пенсию получают больше, чем мужчины

Пенсионная статистика России показывает, что женщины в статусе пенсионеров получают в среднем чуть больше, чем мужчины. Об этом свидетельствуют данные Социального фонда России (СФР), на которые ссылается РИА Новости.

Так, средний размер назначенной пенсии для женщин составляет 23 249,58 руб. в месяц, тогда как для мужчин — 23 028,33 руб. Общее среднее значение по России — 23 175,17 руб.

Отмечается, что наибольшее количество пенсионеров получают страховые пенсии по старости — более 33 млн человек. Пенсии по инвалидности получают около 2,2 млн граждан, по потере кормильца — примерно 1,5 млн, а социальные пенсии — 3,5 млн российских пенсионеров.

Несмотря на существующие различия, средние размеры пенсий у мужчин и женщин близки друг к другу. Кроме того, рост числа женщин среди пенсионеров и изменение пенсионных выплат показывают динамичное развитие пенсионной системы России.

Ранее экономист Алексей Афонин назвал способ проверки индексации пенсии.