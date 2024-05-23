Жителям Подмосковья рассказали, нужно ли оплачивать долги по ЖКУ за предыдущего владельца квартиры
Фото: [Пресс-служба Уполномоченного]
Новый владелец квартиры не обязан оплачивать задолженность по коммунальным платежам за предыдущего собственника, потому что, согласно п. 5 ч. 2 ст. 153 Жилищного кодекса обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги возникает у собственника помещения с момента возникновения права собственности. Об этом рассказала Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская, отвечая на вопрос жительницы Орехово-Зуево.
По ее словам, такие обязательства могут перевести на нового собственника только по договору о переводе долга с его согласия. Однако в этом правиле есть исключение, которое касается оплаты расходов на капитальный ремонт.
«При переходе права собственности на помещение в многоквартирном доме к новому собственнику переходит обязательство предыдущего собственника по оплате расходов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, в том числе не исполненная предыдущим собственником обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт, за исключением случаев, когда предыдущим собственником помещения является Российская Федерация, субъект Российской Федерации или муниципальное образование», — уточнила Фаевская.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.