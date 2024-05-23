Жителям Подмосковья рассказали, нужно ли оплачивать долги по ЖКУ за предыдущего владельца квартиры

Новый владелец квартиры не обязан оплачивать задолженность по коммунальным платежам за предыдущего собственника, потому что, согласно п. 5 ч. 2 ст. 153 Жилищного кодекса обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги возникает у собственника помещения с момента возникновения права собственности. Об этом рассказала Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская, отвечая на вопрос жительницы Орехово-Зуево.