Доцент Иванова-Швец: недостающий для страховой пенсии стаж можно купить

В случае если у вас нет необходимого стажа для получения страховой пенсии по старости, вы можете приобрести его, — рассказала в интервью агентству «Прайм» Людмила Иванова-Швец, доцент кафедры «Управление человеческими ресурсами» Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, РЭУ им. Г. В. Плеханова.

Помимо прочего, Иванова-Швец пояснила, что в Социальном фонде Российской Федерации можно приобрести недостающий стаж. Она подчеркнула, что общее количество лет, которые можно докупить, не должно превышать 7,5.

«Если будущему пенсионеру не хватает совсем немного стажа, один-два года, то есть два варианта — докупить стаж или просто доработать время, достаточное для оформления пенсии», — сказала она.

Специалист пояснила, что в текущем году цена одного года стажа равна 59 241,6 рубля.

Ранее стало известно о том, сколько составил средний размер страховой пенсии россиян на начало 2024 года.