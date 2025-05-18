Раскрыт средний размер страховой пенсии в России

Средний размер страховой пенсии россиян, по данным на начало этого года, составил 24 092,44 руб. Об этом со ссылкой на Социальный фонд России сообщает РИА Новости.

Неработающие пенсионеры в среднем получают 24 846,09 рублей, а получатели пенсии по старости - 24 979,15 руб. Средний размер страховой пенсии по инвалидности составляет почти 15,5 тыс. руб. в месяц, а по случаю потери кормильца более 16,7 тыс. руб. в месяц.

В общей сложности численность пенсионеров на учете в системе СФР 41 169 796 человек на 1 января 2025 года. Получателями страховых пенсий по старости являются 33 379 424 человека, по инвалидности — 2 193 963, по потере кормильца — 1 456 262.

Ранее декан Виноградов напомнил, что с 1 июня повысят пенсии 80-летним россиянам.