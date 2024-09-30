Доцент Иванова-Швец рассказала, кому из россиян повысят пенсии в октябре

На повышение пенсионных выплат с 1 октября могут смело рассчитывать несколько категорий российских граждан. Об этом в беседе с агентством «Прайм» напомнила доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

По ее словам, повышение пенсий коснется как военных пенсионеров, так и россиян, которым в предыдущем сентябре исполнилось 80 лет. Также индексация выплат будет у получивших инвалидность первой группы.

«Но для каждого сумма индексации будет разной, поскольку она зависит от звания, выслуги лет и денежного довольствия военнослужащего», — указала эксперт.

Иванова-Швец добавила, что изначально пенсии военнослужащим в запасе собирались повысить на 4,5%, но затем решили проиндексировать на 5,1%.

«Кому в августе исполнилось 80 лет — в стандартном режиме удвоят фиксированную часть страховой пенсии. То же касается тех, кто получил инвалидность первой группы. Прибавка составит 8134 рубля. Все начисления делаются автоматически», — подытожила экономист.

Ранее экономист Наталья Проданова объяснила, как изменятся пенсии россиян в 2025 году.