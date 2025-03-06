Доцент Коваленко: выплаты по больничному листу выросли до 5,7 тыс. руб. в день

Юлия Коваленко, доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова, сообщила агентству «Прайм», что в 2025 году размер выплат по больничному листу увеличился до 5700 руб. в день.

По словам собеседницы журналистов, размер выплаты определяется на основе страхового стажа и уровня дохода. В 2024 году максимальная сумма составляла чуть больше 4 тыс. руб., а в 2026 году она увеличится до 6800 руб. в день.

«Сумма резко выросла из-за увеличения МРОТ, так как индексация происходит ежегодно. И, конечно же, за последние два года произошел рост заработных плат, что и дает толчок к росту выплат по больничному листу», — указала Коваленко.

По мнению эксперта, рост в России размера пособий по временной нетрудоспособности, наблюдаемый в последнее время, позволит гражданам страны сохранить свой доход в период болезни.

Ранее сообщалось, что военная прокуратура помогла военнослужащему из Подмосковья получить выплаты на 200 тыс. руб.