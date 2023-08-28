Два миллиона квадратных метров коммерческой недвижимости построили в Подмосковье с начала года

Два миллиона квадратных метров коммерческой недвижимости построили в Московской области с начала текущего года.

Благодаря этому в регион было привлечено 83,5 миллиарда рублей инвестиций и создано двадцать тысяч новых рабочих мест, сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Подмосковья.

В ведомстве отметили, что каждый год Московская область строит для бизнеса порядка четырех миллионов квадратных метров. Подмосковье является лидером по данному показателю среди российских регионов. Второе место занимает Москва, третье — Краснодарский край.

В областном Минжилполитики напомнили, что строить бизнес предпринимателям помогает Центр содействия строительству при правительстве Московской области.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что подмосковный бизнес заинтересован в выходе на международный рынок.