Двадцать тысяч рабочих мест создадут в Подмосковье в рамках проектов импортозамещения

Двадцать тысяч рабочих мест будет создано в Подмосковье в рамках реализации проектов импортозамещения. Об этом сообщили в региональном Мининвесте.

По словам зампреда областного правительства — главы министерства Екатерины Зиновьевой, сейчас в Подмосковье на разных стадиях реализации двести двадцать подобных проектов. В запуск этих предприятий будет инвестировано более 175 миллиардов рублей.

«Сегодня Московская область остается лидером в стране по числу проектов, направленных на импортозамещение», - отметила Зиновьева.

В Подмосковье для инвесторов, которые реализуют проекты импортозамещения, действует ряд мер поддержки. В их числе — программа «Земля за 1 рубль». Этой мерой поддержкой воспользовались уже 116 компаний.

Ранее глава региона Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье наблюдается заметный рост малого бизнеса.