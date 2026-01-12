Две зарплаты за «квадрат»: эксперты оценили доступность жилья в регионах

В среднем по стране россиянам требуется около двух среднемесячных заработных плат, чтобы приобрести один квадратный метр жилья. Такие расчеты привел старший директор группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков в комментарии РИА Новости .

По оценке аналитика, в последние годы соотношение стоимости квадратного метра и средней зарплаты по России остается относительно стабильным и держится вблизи уровня двух зарплат. Это означает, что дохода за два месяца в среднем достаточно для покупки одного «квадрата» жилой недвижимости.

Наиболее высокая ценовая нагрузка на покупателей зафиксирована в Крыму и Севастополе. В этих регионах цена одного квадратного метра жилья сопоставима примерно с тремя среднемесячными заработками. На противоположном полюсе рейтинга оказались Магаданская область и Ханты-Мансийский автономный округ, где стоимость квадратного метра близка к уровню одной средней зарплаты.

В АКРА также обратили внимание, что средний показатель по стране заметно отличается от медианного значения по регионам, которое составляет около 1,75 зарплаты. Такое смещение объясняется влиянием крупных и более дорогих рынков недвижимости. В частности, в Москве, Краснодарском крае и Татарстане для покупки одного квадратного метра требуется порядка 2,2–2,3 среднемесячных дохода, а в Санкт-Петербурге — около 2,5 зарплаты.

Эксперты отмечают, что именно эти регионы формируют завышенное среднероссийское значение, тогда как в большинстве субъектов страны жилье остается относительно более доступным с точки зрения соотношения цен и доходов населения.

Ранее стало известно, что Подмосковье возглавило рейтинг роста цен на загородное жилье.