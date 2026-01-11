Золотая сотка Подмосковья: область возглавила рейтинг роста цен на загородное жилье

Рынок загородной недвижимости России завершил 2025 год с явным фаворитом: Московская область официально признана лидером по темпам роста цен, пишет ТАСС .

Согласно данным экспертного клуба «Загородный девелопмент», наиболее агрессивную динамику продемонстрировал сегмент бизнес-класса, где стоимость объектов взлетела на 30% по сравнению с прошлым годом. Проекты комфорт-класса показали более умеренный, но стабильный рост на уровне 10%. Такая ситуация создала уникальный ландшафт на рынке, где качественная архитектура и развитая инфраструктура поселков стали ключевыми факторами инвестиционной привлекательности.

Чтобы наглядно оценить ситуацию, эксперты составили рейтинг регионов по интенсивности подорожания загородных объектов.

Топ-3 региона по росту стоимости готовых домов:

Московская область: безусловный лидер. Бизнес-класс прибавил 30%, комфорт-класс — 10%.

Новосибирская область: уверенное «серебро». Дома в сегменте комфорт подорожали на 20-25% за год.

Ленинградская область: замыкает тройку. Рост составил 10-15%, но коснулся в основном коттеджных поселков с готовой инфраструктурой.

Для тех, кто планирует покупку или строительство, важно понимать актуальные ценовые ориентиры в разных частях страны. Ситуация на рынке крайне неоднородна: от стремительного взлета в центре до стагнации и щедрых дисконтов на юге.

Региональная карта цен и динамики:

Подмосковье: участок 5-8 соток (комфорт) стоит 3-12 млн рублей. Готовый дом в бизнес-классе обойдется в сумму от 20 до 60 млн рублей.

Сибирь (Новосибирск): готовый дом комфорт-класса оценивается в 7-15 млн рублей, а сотка земли подорожала на 15% (до 200-600 тыс. рублей).

Урал (Пермский край и Екатеринбург): здесь ажиотаж вокруг земли — рост стоимости сотки доходит до 30%. Дома в топовых поселках Свердловской области прибавили в цене 15-18%.

Юг (Краснодарский край): цены стагнируют, однако на неликвидные объекты действуют скидки до 50%, что позволяет найти дом в пределах 10 млн рублей.

Алтайский край: стоимость земли даже снизилась (почти на 11%), а готовый дом можно приобрести в широком диапазоне от 7,5 до 34 млн рублей.

Практическая выгода для тех, кто планирует переезд за город, заключается в оперативном принятии решений в начале года. Текущая стагнация на юге и скидки до 20% в эконом-сегменте Подмосковья — это временное явление. Уже весной 2026 года ожидается новая волна подорожания: по прогнозам девелоперов, цены на частные дома вырастут еще на 10-15% по всей стране.

Таким образом, покупка недвижимости в первом квартале позволяет «заморозить» стоимость до сезонного скачка и избежать дополнительных расходов на фоне общего роста себестоимости строительства.

Ранее сообщалось, что рынок жилья в России сталкивается с более требовательными покупателями.