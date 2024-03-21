Двенадцать импортозамещающих проектов в сфере производства стройматериалов реализуют в Подмосковье

В этом году на территории Подмосковья запланировано построить 11 новых предприятий в сфере производства стройматериалов, и еще одно производство модернизировать. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Известно, что совокупный объем инвестиций в рамках этих 12-ти проектов оценивается почти в семь с половиной миллиардов рублей. А их реализация позволит создать две тысячи новых рабочих мест в регионе.

Так, например, в Богородском городском округе планируется построить производство асфальтобетонных смесей. Для реализации данного проекта инвестор получил земельный участок в рамках подмосковной программы поддержки «Земля за 1 рубль».

А в Дмитровском округе планируют запустить предприятие по производству стройматериалов. Инвестор получил льготный заем в Фонде развития промышленности.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что в Подмосковье стараются оказать максимальную поддержку предпринимателям.